Ancora rumors sulla possibilità di vedere Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci rompe il silenzio.

Si torna a parlare con prepotenza della possibilità di vedere Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, storico programma di successo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A dare qualche novità sull’argomento è stata proprio la presentatrice della trasmissione che ha risposto alle curiosità su questa eventualità.

Barbara D’Urso a Ballando: parla Milly Carlucci

Le voci relative al possibile approdo di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle sono tornate a farsi piuttosto insistenti. La nota conduttrice pare essere uno degli “obiettivi” di Milly Carlucci anche se una recente risposta della presentatrice dello show di Rai 1 ha destato qualche perplessità. Come riportato da Novella 2000 e da Biccy, rispondendo ad un quesito di Tv, Sorrisi e Canzoni proprio su Carmelita, la Carlucci ha detto: “Si, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi”. Non è chiaro quale sia stato il senso di questa risposta ma sembra evidente come l’interesse per l’ex volto di Pomeriggio 5 ci sia.

I rumors su Chiara Ferragni e Federica Pellegrini

Oltre al nome della D’Urso, nelle ultime settimane sono venuti a galla diversi altri potenziali concorrenti per la trasmissione di Rai 1. In particolare, sempre lato rosa, si sono fatti i nomi di Chiara Ferragni e Federica Pellegrini. Proprio sull’imprenditrice digitale, la Carlucci si era lasciata scappare: “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”. Staremo a vedere, a questo punto, chi verrà selezionato dalla conduttrice per la prossima annata di Ballando con le Stelle.

