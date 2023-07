Nel weekend è andato in scena il matrimonio di Santo Versace. Presente anche Michelle Hunziker che ha rischiato una “brutta figura”.

C’era anche Michelle Hunziker al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. La showgirl si era mostrata sui social prima delle nozze in chiesa con un abito nero elegantissimo che esaltava la sua fisicità. Proprio il colore aveva generato una sorta di polemica in merito al galateo per i matrimoni ma in realtà, alla fine, a creare maggiori problemi è stata un’altra vicenda che visto la conduttrice rischiare “la figuraccia”.Michelle Hunziker, gaffe sfiorata al matrimonio di Santo Versace

A raccontare quanto accaduto durante il matrimonio di Versace è stata la stessa conduttrice svizzera con una serie di stories su Instagram. Mostrando appunto gli scatti del pomeriggio, tra cerimonia in chiesa e poi festa successiva, la Hunziker ha condiviso anche una foto con Ambra Angiolini nella quale ha svelato un retroscena davvero curioso. “Io che, presa dall’emozione, avrei voluto applaudire in chiesa. Per fortuna c’eri tu amica mia”, ha scritto la donna ringraziando appunto Ambra da averla fermata dal compiere la gaffe davanti a tutti.Successivamente, anche un post per gli sposi: “Cara Francesca e caro Santo, vi voglio ringraziare per aver nutrito il mio cuore romantico con il vostro amore puro, luminoso, con i vostri baci, i vostri sguardi complici, il vostro vissuto. Tutti possono amare ed essere amati e voi ieri ce l’avete ricordato. Quanta emozione. Eravate raggianti e noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene! Evviva gli sposi”.A queste parole, poi, non è mancata anche una replica a qualche haters per la questione galateo e abito nero che aveva generato molta polemica: “Volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo”, ha scritto Michelle.Di seguito anche un post Instagram della svizzera con alcune delle foto dell’evento:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG