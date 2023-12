Ci sono cose che non sapete su Michael Jackson, la cui biografia è stata ampiamente sezionata negli anni. Curiosità davvero particolari che molti non immaginano…

Una vita bruciata troppo in fretta, nel dissolversi inaspettato di un sogno di immortalità ricamato intorno alla sua icona da milioni di fan. Nella storia personale di Michael Jackson ci sono sacche nascoste di aneddoti e curiosità che spesso vengono taciuti, in favore di una biografia stellare che ne ha reso inarrivabile il percorso. Vi sveliamo alcune cose che forse non sapete, e che hanno contribuito in modo prepotente alla grandezza della star più controversa e discussa di sempre.

Michael Jackson, re del pop

Classe 1958, artista poliedrico salito in testa alle classifiche mondiali come re del pop, Michael Jackson potrebbe essere definito la Marilyn Monroe della musica. Non ce ne vogliano quanti ritengono azzardata l’analogia, ma la sua stessa morte, al pari di quella della diva di Hollywood, ha avuto un notevole peso specifico nel rafforzarne il mito.

Otto fratelli, il cantante è stato membro dal futuro scintillante dei famosissimi The Jackson Five, e ha vissuto un rapporto piuttosto spigoloso con suo padre, Joe Jackson, croce e delizia della sua planetaria scalata al successo.

Il medico personale del cantante, nel luglio 2018, si è spinto ad affermare che Jackson Sr potesse aver castrato il figlio per preservarne la particolarità vocale…

Michael Jackson: vita privata

Jackson si è sposato due volte. Il primo matrimonio è stato con Lisa Marie Presley, figlia del celebre Elvis, celebrato nel 1994 e ufficialmente concluso nel 1996. Dopo il divorzio, sono arrivate le seconde nozze. La seconda ex moglie è Deborah Jeanne Rowe, da cui ha divorziato nel 1999 e che gli ha dato due figli: Prince Michael Jackson e Paris-Michael Katherine Jackson.

Un terzo figlio della star è nato tramite fecondazione in vitro: l’identità della madre surrogata di Prince Michael Jackson II non è mai stata rivelata. Un presunto figlio segreto dell’artista, Omer Batthi, è un rapper la cui presenza ai funerali di Jackson era stata ritenuta la prova schiacciante della paternità (poi smentita).

Michael Jackson: curiosità

– Il Telegraph ha fatto emergere alcune particolari curiosità sulla star. Tra queste, una riguarda la sua abitudine di mettere dei ragni nel letto della sorella La Toya, durante la loro infanzia.

– Sulla Walk of Fame ha ottenuto due stelle, una per la sua carriera da solista e una per il percorso con i Jackson Five.

– Aveva due lama e un boa constrictor: Louis, Lola e Muscles. Ma non è tutto: aveva anche un ariete, chiamato Mr. Tibbs. Il suo animale ‘domestico’ più famoso è stato uno scimpanzé: Bubbles…

– Il secondo nome della star era Joseph.

– Il particolare colore della sua pelle, passato da nero a bianco, era oggetto di aspri dibattiti. Non è chiaro se si sia mai sottoposto a sbiancamento o se soffrisse di vitiligine (come asserito dal suo dermatologo).

– Era vegetariano ma adorava in modo smisurato il cibo messicano.

– Prima dei live avrebbe bevuto acqua calda contenente caramelle balsamiche sciolte.

– Macauley Culkin è padrino di due figli di Jackson.

– Nel 2002, un gesto folle ha fatto il giro del mondo: ha ‘esposto’ il terzogenito Prince II oltre la ringhiera di un balcone in un hotel a Berlino, di fronte ai fan in delirio…Un’azione che ha scatenato uno stillicidio di accuse sulla stabilità mentale e sulla capacità genitoriale della star…

– C’è una leggenda che rimanda al fatto che dormisse in una camera iperbarica per prolungare la sua vita.

– “Michael Jackson sporcava di ca**a la casa, era sudicio e depravato“: questa una delle clamorose rivelazioni (mai verificate) di una delle cameriere del re del pop, fatte ai microfoni del New York Post.

– La sua bara sarebbe costata circa 25mila dollari, realizzata in bronzo massiccio e oro.

