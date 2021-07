Mi sveglio ballando, il testo ed il video della canzone di Maria Teresa Ruta

Esce, oggi, giovedì 15 luglio 2021, la hit estiva di Maria Teresa Ruta, che porta per titolo ‘Mi sveglio ballando’. Dopo aver battuto tutti i record con ben 22 nomination superate nell’edizione più lunga del reality di Canale 5, la conduttrice porta in musica la sua filosofia di vita fatta di ottimismo e passione.

La canzone, scritta e prodotta da Roberto Zapp, Nary Mary e la stessa Maria Teresa, con sonorità portoricane, è un inno alla rinascita quotidiana, un “mantra” che sprona chi l’ascolta a muoversi con lei che, tutte le mattine, regalava appena sveglia improbabili balletti misti ad esercizi di ginnastica, capaci di mettere il buonumore al pubblico.

Il videoclip ufficiale, realizzato con Video900 di Ronnie Rosselli, è stato girato in Romagna, con la presenza esclusiva di oltre 30 bellissime modelle che, dietro indicazioni di Deola Godini, hanno saputo regalare delle vere atmosfere tipiche dell’estate italiana.

Ecco il testo della canzone:

Mi sveglio ballando, mi sveglio ballando

mi sveglio ballando, mi sveglio ballando

la mia vita è come un gioco

e questo gioco me lo gioco

solamente a modo mio

fuori piove

non c’è il sole

nessun problema

il sole caldo ce lo metto io

mi sveglio ballando, mi sveglio ballando

mi sveglio ballando, mi sveglio ballando

il mio sorriso è contagioso

e contagia anche me

perché la mia filosofia

esprime solo allegria

vieni su dai

dai che ce la fai

siedi qui con me

dimmi come mai

la vita è un po’ così

è nata anche la Dad

ma prendila più free

oh my god, oh my god

oh my god, oh my god

mi sveglio ballando, mi sveglio ballando

mi sveglio ballando, mi sveglio ballando

metto il cuore in ciò che faccio

sentimento vero

solo in cambio di un tuo abbraccio

vivo la mia libertà

libera di, libera da

libera dalle negatività

prega dai

la primavera è dentro

senti i battiti

con musica portoricana

muoviti

accendi il tuo bioritmo

fallo finché vai

sorridi più che puoi

mi sveglio ballando.