Gossip: le notizie del 15 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 15 luglio 2021

Eros Ramazzotti e Marta Delogu stanno insieme? La smentita del gossip

Negli scorsi giorni, il magazine ‘Chi’ ha pubblicato le foto di una vacanza a Mykonos di Eros Ramazzotti con i figli e Marta Delogu. La giovane influencer, sui social, ha smentito categoricamente l’ipotesi di un flirt in corso:

Fake news. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne.

Il bacio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: la versione del fotografo

Francesco Chiappetta, autore dello shooting con protagoniste Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ha dato, su Instagram, la propria versione dei fatti raccontati dall’attrice messinese sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Quel bacio io l’ho visto e l’ho anche fotografato e credo non ci sia nulla di male in quello che è successo, anzi è stato un bellissimo momento a conclusione di una giornata piena di emozioni. Mi è sembrato molto spontaneo da entrambe le parti, ma se per Rosalinda Cannavò non lo è stato, intendo un bacio affettuoso e spontaneo privo di costrizione, allora posso affermare che è una bravissima attrice. Mi scuso anticipatamente se queste mie parole possono offendere qualcuno, ma è semplicemente la sensazione che ho avuto sul set. Rispetto comunque le parole di Rosalinda perché io non posso conoscere le sensazioni che ha provato.

Diego Daddi positivo al Covid-19

Diego Daddi e la moglie Elga Enardu hanno affidato, ad Instagram, un lungo sfogo dopo aver appreso la notizia che l’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne‘ è risultato positivo al Covid-19:

Elga: “Diego non sta bene, ha già iniziato una cura. Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante”.

Diego: “Nonostante tutte le precauzioni prese fino a questo momento mi è arrivato l’esito del tampone e purtroppo sono positivo al Covid. La tosse si è un po’ calmata, ho ancora i dolori alla schiena, ma sono sopportabili”.