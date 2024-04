L’ex allieva di Amici 23 Mew non sembra apprezzare la scelta fatta da Maria De Filippi e i professori sul caso di Gaia. Il tweet misterioso.

L’infortunio di Gaia, ballerina allieva di Amici 23, ha portato ad una decisione inaspettata da parte di Maria De Filippi e degli insegnanti: l’allieva verrà sostituita durante il serale da un altro concorrente. La decisione, però, ha scatenato grandi dibattiti e non sono mancate le polemiche.

Un tweet sospetto pubblicato dall’ex concorrente del talent, Mew, ha sollevato dubbi. Pare, infatti, che l’allieva che ha scelto di ritirarsi dal programma non sia particolarmente felice della decisione presa dal talent. Ma cosa ha scritto?

Mew contro Amici 23? Il messaggio criptico

Il presunto commento di Mew sui social ha suscitato curiosità e discussioni tra i fan di Amici 23. Senza menzionare direttamente il talent show, il suo messaggio lascia spazio a interpretazioni sulla situazione di Gaia.

Infatti, la cantante scrive nel post X (ex Twitter): “Incredula per la situa sotto molti punti di vista“.

incredula per la situa sotto molti punti di vista — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) April 11, 2024

Ma a cosa si riferisce? Alla sostituzione di Gaia con Aurora Ranvestel o a qualche situazione personale di cui i fan sono all’oscuro?

Se si trattasse di una critica al programma, di certo Mew non sarebbe la prima. Infatti, sono stati tanti gli spettatori e i concorrenti che non hanno apprezzato la scelta della sostituzione.

Amici 23: le polemiche contro la sostituzione di Gaia

La proposta di Raimondo Todaro è quella di far riposare per tre settimane Gaia e di far esibire al posto suo un’altra ballerina: Aurora Ranvestel.

Tuttavia, la proposta non è stata ben accolta dagli altri studenti del reality. Infatti, alcuni allievi, tra cui Marisol, Sarah, Sofia e Mida, si sono scagliati contro la concorrente. Gli scontri si sono placati solamente grazie all’intervento di Anna Pettinelli. Ma come andrà a finire la questione?

