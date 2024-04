Fedez stupisce i suoi fan con uno scatto senza vestiti in terrazza. Nonostante il “cuoricino”, si vede tutto!

Le foto di Fedez ritornano a fare scalpore. Dopo l’ennesimo viaggio verso gli Stati Uniti, il rapper saluta Los Angeles mostrando dalla sua terrazza il suo fisico, senza nascondere niente. Gli eventuali passanti sotto la terrazza potrebbero averlo visto “come mamma l’ha fatto”, senza censure.

Ma una piccola censura, invece, l’ha riservata al pubblico di Instagram pubblicando lo scatto di spalle con un piccolo cuoricino giallo che copre quel che c’era da coprire. Poi il rapper fa un passo indietro.

Fedez fa scalpore: gli scatti senza veli

Il Fedez single è molto più provocatorio e scandaloso del Fedez sposato. Ed ecco che dopo anni il rapper riprende a pubblicare i suoi scatti nudo.

Nella storia Instagram, sotto alla foto senza vestiti con un solo cuoricino che copre le natiche, il rapper scrive “Buongiorno stelline” mentre sorride ammiccante.

Poco dopo spunta una seconda foto, sempre sulla terrazza, ma stavolta più vestito di prima. Ha solamente un pantaloncino azzurro addosso, ma basta per non rischiare la censura di Instagram. “Scusate volevo mettere questa” scrive ironicamente sotto la foto.

Ma che ci fa Fedez a Los Angeles?

Fedez a Los Angeles per il Coachella

Il rapper milanese si sta godendo la sua nuova vita da single dopo la separazione da Chiara Ferragni (che rimane in silenzio social), ed è pronto a partecipare ad uno degli eventi internazionali più attesi nel mondo della musica.

Infatti, Federico parteciperà al famosissimo Coachella, un festival che si tiene ogni anno in California e che richiama migliaia di vip sparsi per il mondo. Di certo nei prossimi giorni ne vedremo delle belle e non mancheranno i post provocatori del rapper.

Sarà andato in America alla ricerca di un nuovo amore?

