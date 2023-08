Meghan Markle sta attraversando un periodo complicato? Ne sono convinti i fan della duchessa dopo il suo ultimo avvistamento a Los Angeles.

Meghan Markle è balzata agli onori delle cronache dopo il suo ultimo e inaspettato avvistamento: la duchessa è stata paparazzata da Page Six per le vie di Los Angeles mentre passeggiava con un cappotto (nonostante fuori ci fossero 22°). Ad attirare l’attenzione dei curiosi però non è stato solamente il suo abbigliamento ma anche un particolare cerotto sul suo polso. Il cerotto in questione – spiega Page Six – si chiama NuCalm, costerebbe 80 dollari (per una confezione da 20) e fornirebbe “risonanza e frequenze” per una sensazione di calma.

Meghan Markle wears anti-stress patch while Prince Harry is away in Asia https://t.co/97n0MTbQ2t pic.twitter.com/gvUIxKTsR9 — Page Six (@PageSix) August 12, 2023

Meghan Markle: il cerotto e l’avvistamento

Meghan Markle ha attirato l’attenzione dei curiosi con il suo ultimo avvistamento a Los Angeles, dove è stata paparazzata in cappotto nonostante il clima afoso. Al braccio della duchessa è spuntato inoltre un cerotto dalle presunte finalità “antistress” e in tanti si chiedono quindi se la vicenda non avrà ulteriori sviluppi.

Secondo i rumor degli ultimi mesi Meghan Markle sarebbe in crisi con suo marito, il principe Harry, ma al momento nessuno dei due ha confermato o smentito pubblicamente la questione.

