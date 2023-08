Si dice che ognuno di noi abbia sparsi nel Pianeta sette sosia. Ecco le star di Hollywood che hanno già trovato uno dei loro alter ego: vediamo insieme sedici celebrità che condividono un’impressionante somiglianza.

Jared Leto e Jake Gyllenhaal sembra siano davvero gemelli. In questa foto non è difficile distinguere i due. Una somiglianza pazzesca, infatti, quella dei due attori di Hollywood che di diverso pare abbiano solo l’età. Jake, infatti, è più piccolo di Jared di 9 anni. Per il resto, occhi azzurri, fascino incredibile, fisico, barba e capelli rendono i due davvero uno il sosia dell’altro! Che ve ne pare?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG