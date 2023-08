Paris Hilton è stata travolta dalle critiche a causa delle sue vacanze alle Hawaii, a poca distanza dal luogo in cui si sono consumati violenti incendi.

Paris Hilton sta trascorrendo le sue vacanze con il marito Carter Reum a Maui, nelle Hawaii, a pochi chilometri dal luogo in cui nelle scorse ore si è consumato un violento incendio che ha provocato la morte di quasi 100 persone. In tanti hanno criticato l’ereditiera per la scelta di recarsi alle Hawaii in quanto l’agenzia del turismo delle isola aveva implorato i viaggiatori di posticipare o annullare le partenze al fine di evitare inutile rischi.

Paris Hilton alle Hawaii: le critiche

L’ereditiera Paris Hilton sarebbe stata travolta da una vera e propria ondata di critiche per l’ultima vacanza da lei trascorsa alle Hawaii, dove non si sarebbe recata incurante dell’allerta dovuta ai violenti incendi che hanno causato 100 vittime nelle scorse ore.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma diversi personaggi famosi hanno lanciato pubblicamente appelli per esortare i loro fan a non recarsi alle Hawaii.

“Maui non è il posto dove fare le vostre vacanze adesso. Non viaggiate verso Maui. Non convincetevi che la vostra presenza sia necessaria sull’isola, che adesso sta soffrendo pesantemente. Mahalo a tutti coloro che hanno donato e mostrato aloha alla comunità in questo momento di bisogno”, ha fatto sapere ad esempio l’attore Jason Momoa attraverso i social.

