Megan Fox ha ritrovato la felicità al fianco del rapper Machine Gun Kelly, a cui è legata dal 2020. Nelle ultime ore sui social è apparso un video dove si vede l’attrice visibilmente commossa mentre il rapper le consegna un prezioso anello di fidanzamento. Per chiederle di sposarlo il musicista avrebbe condotto l’attrice sotto l’albero dove si sarebbero scambiati il primo bacio e inoltre avrebbe disegnato personalmente il prezioso anello per chiederle la mano (e che lei ha mostrato orgogliosa attraverso i social).

La separazione da Brian Austin Green

In tanti non credevano che la storia tra i due sarebbe durata: quando sono usciti allo scoperto Megan Fox era reduce dalla dolorosa separazione per Brian Austin Green, padre dei suoi tre figli. In particolare era stato Austin Green a sottolineare come non riuscisse ad accettare l’addio della celebre attrice: “Ero scioccato ed arrabbiato, ma non posso essere arrabbiato con lei perché non ha chiesto lei di sentirsi in quel modo. Non è stata una sua scelta. Ne abbiamo parlato un po ‘di più e ci siamo detti separiamoci per un po”, ha dichiarato l’attore, che oggi sembra aver ritrovato la felicità accanto alla ballerina Sharna Burgess. Oggi lui e Megan Fox sarebbero riusciti a trovare un equilibri anche per il bene dei loro tre figli.