Jason Momoa e Lisa Bonet, il divorzio dopo 15 anni insieme: l’annuncio

Il matrimonio di Lisa Bonet e Jason Momoa è giunto al capolinea. Ad annunciarlo sono stati gli stessi due attori che, attraverso i social, hanno rilasciato un comunicato dove hanno manifestato la loro intenzione di prendere strade diverse.

“Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione… È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando”, si legge nel messaggio condiviso dalle due star, e ancora: “Condividiamo questo non perché pensiamo che sia interessante. Ma così, mentre viviamo le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà. L’amore tra noi prosegue, evolvendosi in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a diventare…”

Lisa Bonet e Jason Momoa: l’amore

I due sono sposati dal 2017 e insieme hanno avuto due figli, Lola Iolani e Wolf Manakauapo Namakaeha. Jason Momoa ha confessato di aver compreso che Lisa Bonet sarebbe stata l’amore della sua vita quando, ancora bambino, la vide recitare ne I Robinson. “Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: “Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”. I due si erano incontrati per la prima volta in un Jazz Club di New York e da allora non si erano più separati, fino al triste epilogo di queste ore.