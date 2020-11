Aria di tempesta fra Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini? È quanto trapela dalle parole concesse dalla ballerina e showgirl al settimanale Nuovo, dopo l’uscita di qualche settimana fa dal Grande Fratello Vip 5. Nonostante il desiderio di tenere separata la propria carriera da personaggio pubblico da quella privata, Matilde Brandi ha deciso di confidarsi, lasciando intendere che le cose con il compagno non vanno per il verso giusto:

Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. […] Sarebbe facile mollare, invece ci vuole pazienza. Se proprio non si va d’accordo bisogna lasciarsi è ovvio, ma prima bisogna tentarle tutte.

Già all’interno della casa Matilde Brandi si era lasciata andare a qualche confidenza circa il rapporto complesso con il compagno Marco Costantini, a cui è legata da diciassette anni. Una storia mai convolata a nozze, ma da cui sono nate le due amatissime figlie Aurora e Sofia:

Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto.