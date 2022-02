Massimo Ranieri: “L’amore? L’ho sempre perso”

Dopo aver confessato il desiderio di avere un figlio nonostante i suoi 70 anni d’età, Massimo Ranieri ha rivelato quanto la mancanza dell’amore gli abbia causato sofferenza nel corso della sua vita.

Massimo Ranieri: l’amore

Massimo Ranieri ha una sola e unica figlia, Cristiana, che per motivi legati alla sua carriera ha deciso di conoscere solo molti anni dopo la sua nascita e che infatti ha sempre affermato di esser pentito di non aver cresciuto personalmente. Di recente il cantante ha confessato di desiderare un figlio e, in un’intervista a Oggi, ha rivelato che il rimpianto più grande della sua vita sarebbe quello di non essere mai riuscito a trovare l’amore. “La verità è che per amore ho patito tutta la vita, perché l’amore non sono mai riuscito a trattenerlo, a dargli la forma che avrei sperato. Mi è sempre scivolato dalle mani. Non mi sono mai sposato perché non sono stato in grado di dare a nessuna la stabilità di cui la vita familiare avrebbe bisogno per germogliare”, ha confessato per la prima volta.

A 70 anni compiuti Massimo Ranieri si sente pronto ad avere un figlio e ha dichiarato che l’età non rappresenterebbe per lui un problema. Il cantante riuscirà a realizzare il suo sogno?