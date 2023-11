Si accendono ancora di più gli animi al Grande Fratello. Massimiliano Varrese si è lasciato andare ad alcuni discorsi piuttosto forti.

Sicuramente tra i personaggi che stanno facendo maggiormente parlare in questa edizione del Grande Fratello c’è Massimiliano Varrese. L’attore si è lasciato andare in queste ultime ore ad alcune parole non certo troppo carine verso Giuseppe Garibaldi. Dialogando con alcuni coinquilini, l’uomo ha spiegato cosa non gli sia piaciuto del comportamento del concorrente “promettendo vendetta”.

Massimiliano Varrese, le parole su Garibaldi al GF

“Due o tre cose che ha fatto, non le doveva fare”, ha esordito Varrese parlando al GF con alcuni dei concorrenti in giardino. “Non si fa. Diciamo che ci sono cose che mi fanno ridere, però, se devo fare la parte dell’amico più grande, deve capire che ci sono cose che non si fanno. Da amico non ci sto, non gliela faccio passare perché deve crescere, se parlo così è perché ritengo di essere un amico che gli può insegnare qualcosa ed è giusto che gli arrivi la tranvata”.

Il commento dell’attore è poi andato avanti prendendo chiamando in causa anche le vicende avvenute tra Garibaldi e la Luzzi: “Qui, non siamo al bar del paesino dove può fare le battute o gli scivoloni e tutti gli è concesso. Beatrice è una donna intelligente, con esperienza, difficile, perché il suo carattere è difficile e lui si trova a essere sopraffatto da tutto questo, non lo sa gestire e potrebbe rischiare di continuare a fare cavolate. Tu non puoi andare contro all’unica persona che ti ha sempre sostenuto”.

Stando a quanto sottolineato poi da Leggo, al termine del suo discorso, Varrese avrebbe anche aggiunto, sempre in riferimento a Garibaldi: “Lo massacro lentamente e psicologicamente”.

Di seguito anche un post del GF con alcuni passaggi del dialogo in questione:

