Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese è pronto ad essere assoluto protagonista. Ecco cosa ha detto parlando con Vittorio.

Ancora al centro dell’attenzione al Grande Fratello. Massimiliano Varrese che, in termini di protogonismo, a detta sua, non avrebbe problemi a prendersi ancora di più la scena. Il noto attore ha parlato sfogandosi con Vittorio e non facendo mancare qualche frecciata anche a qualche altro concorrente.

Massimiliano Varrese: “Se voglio mi prendo la scena”

Al centro di diverse situazioni, prima con la Luzzi, poi con la Baci – ora fuori dal GF -, Massimiliano Varrese ne ha davvero per tutti. Sfogandosi con Vittorio Menozzi, e parlando anche di Garibaldi, l’attore ha voluto mettere i puntini sulle “i”.

Il discorso è nato dall’avvicinamento di Vittorio a Beatrice. In questo caso Massimiliano ha detto di essere rimasto un po’ infastidito ma di accettare la situazione: “Questa cosa mi ferisce un po’, capisci? Allora dov’è la verità. Se uno sclera…Se io ho stima di te, dico o ma che succede, perché stai a sclerà? Non è che di dico stai a recità, per mettermi al centro dell’attenzione. Perché nell’ultima puntata…”.

L’uomo ha poi proseguito: “Allora se la mia pensano che sia mania di protagonismo, adesso se mi girano le scatole, il protagonismo me lo prendo, perché me lo so prendere”, ha affermato. “Però poi in scena ci vanno loro ad appararsi le cosine, questo. Oppure tutto il lavoro sottile che hanno fatto intorno in questi giorni”.

Non è mancato, poi, un passaggio su Garibaldi. Vittorio, in tal senso, ha detto che Giuseppe gli aveva chiesto se secondo lui Massimiliano recitasse e gli avrebbe risposto di no.

Dal canto suo, per rispondere anche alle “accuse”, Varrese ha sbottato neiconfronti di Garibaldi: “Nei miei confronti non lo giustifico più, perché poi tornerei indietro e vorrei vedere se sarebbe successo”.

Di seguito, invece, alcuni passaggi di un recente dialogo dell’attore pubblicati in un post su X da una sua pagina di fan:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG