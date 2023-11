Momento amarcord per Alessandra Celentano che ha colpito tutti con alcune foto di quando era giovanissima. Le immagini.

Spesso tra i volti maggiormente contestati nella scuola di Amici, la maestra Alessandra Celentano ha, in realtà, una spiccata vena ironica e, probabilmente, anche una importante dolcezza. In queste ore, la prof della scuola più famosa d’Italia ha condiviso alcune sue foto del passato nelle quali si è mostrata in modo decisamente inedito quando era molto più giovane.

Alessandra Celentano e le foto da giovanissima

Con un post su Instagram accompagnato da ben cinque foto del passato, la Celentano ha fatto vivere a se stessa e ad alcuni amici un bellissimo momento amarcord.

La famosa maestra della scuola di Amici, infatti, ha condiviso alcuni scatti del passato che la vedono davvero giovanissima e in vesti inedite rispetto a quelle a cui il pubblico del piccolo schermo è abituato a vederla.

“Un bel ricordo di gioventù insieme agli amici di sempre!”, ha scritto la donna. “Gli anni passano, gli occhi sono carichi di malinconia ma allo stesso tempo consapevoli dei bei momenti che la vita ci ha regalato e continua a regalarci! Un pensiero speciale a Giulianona”, ha concluso la professoressa di Amici.

Immediati i tantissimi commenti da parte di amici e colleghi ma anche tantissimi seguaci che le hanno scritto: “La regina indiscussa”, “La bellezza”, “Sempre bella Ale”. “Ti ricordi le feste a meravigliose a casa? Poi ti manderò qualche foto”, “Bella all’epoca e bella ora”. Insomma, per la maestra un gran successo…

Di seguito anche il post Instagram della nota insegnante di Amici:

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG