Si racconta Martina Stella, tra amori passati, flirt e il recente matrimonio finito con Andrea Manfredonia. Le parole dell’attrice.

Intervista al Corriere della Sera per Martina Stella. La nota attrice ha svelato alcuni dettagli inediti riguardo la sua vita privata e professionale. Non ha aggiunto molto riguardo al suo matrimonio finito di recente con Andrea Manfredonia mentre ha commentato con maggiore ironia i flirt passati…

Martina Stella, gli amori e il lavoro

La Stella ha subito risposto ad alcune domande sulla sua vita privata partendo dal recente matrimonio finito con Andrea Manfredonia. Sul tema, la donna ha preferito non spingersi troppo oltre: “Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi”.

A proposito di ex, su Valentino Rossi: “Era una storiella tra adolescenti, ancora me lo chiedete?”. E ancora su Lapo Elkann: “A lui sono rimasta legata, c’è affetto, ma anche lì, ero giovanissima». Punto”.

Il mondo social e la nuova vita

Adesso la Stella si sta divertendo in una nuova veste, quella di influencer: “Ci sono arrivata tardi (sui social ndr), spinta dai colleghi, perché c’erano tanti miei profili falsi. Non ero abituata a raccontare tanto di me, mi sembrava strano parlare della mia vita privata. Ho cominciato con mia figlia Ginevra su TikTok, con un profilo in comune. Era un gioco, sul momento ci seguivano giusto i parenti. Poi di colpo, con un video ironico sulle peripezie della didattica a distanza, siamo diventate virali”.

E ora per lei anche tanto lavoro: “Cerco di regalare un sorriso a chi mi segue. Su Instagram sono davvero ambassador di marchi di moda, ma porto me stessa, sono sincera […]”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attrice insieme ai suoi figli:

