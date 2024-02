Dopo l’operazione subita, Martina Colombari si è mostrata sui social in modo inedito con tanto di calze antitrombo e pancera. La foto.

Dopo essere stata operata d’urgenza a causa di una peritonite, Martina Colombari è tornata a farsi vedere sui social e raccontare, più o meno, come stiano andando le cose. La modella si è mostrata ad oltre un milione di persone, suoi seguaci, con pancera e calze antitrombo. Una versione decisamente inedita di sé.

Martina Colombari, come sta dopo l’operazione

“Non avendo mai subito un intervento chirurgico serio non ho avuto precedenti esperienze di recupero fisico. Quindi questo è tutto nuovo per me”, ha esordito in un post su Instagram la bella Martina. “Anche questo momento diventerà parte di me, sarà un ricordo di vecchi dolori e nuove vittorie. Si uniranno a tutte le altre esperienze e ‘incisioni’ sul mio corpo e sulla mia mente, sia visibili che invisibili, diventeranno parte del mio viaggio“.

La donna non ha dato particolari dettagli riguardo le sue attuali condizioni di salute ma, a giudicare dalla foto, pare piano piano essere in ripresa.

In compenso, la simpatia e l’ironia non le è mancata come confermano gli hastag utilizzati a fine messaggio: “#recupero #convalescenza #pancera #calzeantitrombo #eparina e pronta a ripartire! Con calma, ovvio!”.

Sui social, dopo un periodo di assenza, la ex Miss aveva spiegato di aver avuto un intervento d’urgenza all’addome per una peritonite ed di essere stata ricoverata all’Ospedale Ceccarini a Riccione.

La speranza è che la fase peggiore sia stata superata e che la donna possa riprendersi al più presto e dare nuovi e dettagliati aggiornamenti sulla sua salute.

Di seguito anche iul post Instagram della donna con gli scatti post operazione con tanto di pancera e calze antitrombo sulla quale ha anche ironizzato ricevendo, per altro, moltissimi commenti d’affetto:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG