Particolare confessione da parte di Marisa Laurito che ha raccontato di essersi trovata a guidare per 50 anni senza la patente.

Una vera e propria forza della natura, Marisa Laurito. La donna, ospite del programma di Francesca Fialdini, ‘Da Noi… a Ruota Libera’, si è raccontata rivelando anche aspetti inediti della sua vita come il fatto di aver guidato per anni senza la patente.

Marisa Laurito, la confessione sulla patente

Tra i vari argomenti affrontati dalla simpaticissima Laurito anche quello legato alla patente. Come detto, la donna ha spiegato di aver guidato per anni senza avere la giusta documentazione: “Io devi sapere che adoro molto la libertà ed ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente“, ha ammesso.

Successivamente ha, però, tenuto a precisare: “No, aspetta per l’amore di Dio guidavo con qualcuno affianco no perché altrimenti becco trecento multe. E non corro, corro come si può correre”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la famosa donna di spettacolo:

Da napoletana ad un napoletano: il commento su Geolier

Tra i vari passaggi dell’intervista, da buona napoletana, la simpatica Marisa ha anche affrontato il tema Sanremo con Geolier, napoletano doc, che si è classificato secondo al Festival, al netto delle varie polemiche sulla sua canzone, in dialetto.

“È una lingua che si evolve. Ed è ovvio che questi cantautori giovani parlano un linguaggio che è un’evoluzione”, ha detto la Laurito. “Io credo che lui abbia portato la sua storia che racconta in modo forte ed è molto seguito. Ha riempito quattro volte il teatro San Paolo e dunque è seguitissimo e bisogna prenderne atto. Poi può piacere o no ma è così”.

Insomma, la donna ha preso le parti del giovane artista che dopo la kermesse musicale ha avuto ancora più successo di prima.

