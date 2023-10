In collegamento da casa ma ospite de La Volta Buona, Maria Teresa Ruta ha avuto modo di raccontarsi a 360° su diversi temi.

Non sarà presente alla prossima puntata di Tale e Quale Show a causa di un problema fisico, ma Maria Terera Ruta resta comunque un volto molto attivo sui canali Rai negli ultimi tempi. Eccola, infatti, ospite da casa de La Volta Buona con Caterina Balivo. La showgirl ha raccontato diversi aspetti della sua vita, privata e professionale.

Maria Teresa Ruta: la scelta tra carriera e famiglia

Nel corso della puntata di ‘La Volta Buona’ la Ruta ha avuto modo di raccontare alcune scelte della sua vita ed in particolare, vista la presenza in studio di Guenda Goria che, tra l’altro, ha ricevuto proprio in diretta la proposta di matrimonio, sul fatto di mettere la carriera davanti alla vita privata.

“Una donna non deve rinunciare alla sua carriera per la famiglia”, ha detto Maria Teresa. “Quante volte sentiamo dire alle mamme, alle zie, ‘ho sacrificato tutta la mia vita per i figli’. Ma no, ma perché?”.

A quel punto la padrona di casa ha provato a spiegare che ci sono donne che scelgono di fare il contrario in modo libero e che si sentono anche contente della loro scelta.

Il rapporto madre-figlia

Questo discorso ha portato inevitabilmente Guenda Goria, figlia della Ruta, ad intervenire: “Ho sempre un po’ accusato mamma di egoismo quando ero più piccola, abbiamo discusso molto su questo. Oggi che sono più donna, anche se non sono ancora mamma, mi rendo conto che quando hai una vita affettiva non è facile. Veramente noi donne facciamo tutto, la cultura italiana porta ancora oggi la donna a fare la maggior parte delle cose. Anche io se ho un’occasione oggi mi concentro su quella e il resto lo faccio indietro. Ho capito che conciliare tutti gli aspetti dedlla vita è davvero complesso”.

Di seguito anche un post social del programma con l’ospitata telefonica della simpatica showgirl:

