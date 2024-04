Annuncio speciale di Maria Teresa Ruta che è pronta a sposarsi per la 12esima volta. La showgirl felicissima con suo marito Roberto Zappulla.

Ennesime nozze per Maria Teresa Ruta pronta a sposarsi per 12esima volta. Lei e il marito Roberto Zappulla, infatti, celebrano riti nuziali on the road, in giro per il mondo. Questa volta è il turno dell’Italia e la donna lo ha voluto annunciare nel corso di un’intervista a ‘Storie di donne al bivio’, nella puntata che andrà in onda sabato 20 aprile.

Maria Teresa Ruta si sposa per la 12esima volta

Nel corso dell’ospitata a ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta, la bella Maria Teresa ha raccontato l’amore che la lega al marito Roberto e a come i due stiano tenendo in piedi il loro bellissimo rapporto.

Per la donna è stato tempo di annunciare le nozze, le 12esime, questa volta in Italia, dopo quelle andate in scena all’esetero.

La showgirl ha fatto sapere alcuni dettagli: “La data? Pensiamo di sposarci il 23 ottobre”. Quello tra Ruta e Zappulla è un amore solido che dura ormai da tanto tempo, dopo che la donna ha divorziato dall’ex marito Amedeo Goria. La conduttrice, in più occasioni, ha definito Zappulla “il bastone della mia vecchiaia”.

Il rimpianto

Nel corso dell’intervista non sono mancati anche momenti di grande emozione e un pizzico di amarezza. La Ruta, infatti, ha spiegato di avere un grosso rimpianto nella sua vita.

“Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio. Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire”, ha ammesso la donna.

“E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma”, ha concluso.

Di seguito anche un post Instagram della donna:

