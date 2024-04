Amatissima e seguitissima, anche alla bella e brava Annalisa possono capitare degli imprevisti al concerto. Vedere per credere…

Indubbiamente tra le artiste di maggiore spicco degli ultimi anni in Italia, Annalisa si è presa sempre più la scena nel panorama musicale. La cantante è seguitissima sui social e soprattutto ai suoi concerti dove, però, non è immune da imprevisti. Quanto accaduto in una sua recente tappa lo conferma…

Annalisa, imprevisto al concerto

La cantante sta confermando il grande successo degli ultimi tempi nelle recenti tappe. L’ultima, quella di Bologna, precisamente all‘Unipol Arena, che l’ha vista protagonista anche di un momento decisamente inatteso.

Annalisa, infatti, ha attirato l’attenzione dei presenti, e poi del web, quando ha ricevuto in dono dai presenti… dei reggiseni.

All’artista, infatti, al momento dei ringraziamenti sono stati lanciati sul palco degli indumenti intimi. “Da qualche giorno a questa parte abbiamo sbloccato questa cosa dei reggiseni”, ha detto la donna spiegando che, a quanto pare, sia quasi diventata una tradizione.

Peccato che proprio alcuni di questi le siano rimasti impigliati nelle calze e non sia riuscita a toglierselo. Tra risate e un pizzico di imbarazzo, alla fine, la cantante ha lasciato il palco divertita anche per questo particolare imprevisto.

Le reazioni

Sia tra i presente che poi sul web, il piccolo incidente avuto da Annalisa ha generato grande simpatia. In tanti hanno sorriso ma hanno anche apprezzato il modo con cui la donna abbia reagito, facendo finta di nulla e sorridendo.

Alla fine, forse, la bravura della cantante è anche quella di non fermarsi davanti a nulla e proseguire sulla sua strada. Anche quando capitato piccole problematiche come questa.

Di seguito anche un post su X di un fan con il momento capitato alla cantante e le varie reazioni divertite dei presenti e del mondo social:

