Episodio di violenza orribile vissuto da Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei Vip ha subito un’aggressione in treno.

Attraverso alcuni contenuti condivisi sui social, Federico Fashion Style ha raccontato di aver subito una spaventosa aggressione mentre viaggiava in treno. Il parrucchiere dei Vip è stato picchiato e insultato e il suo racconto è stato ricco di terribili dettagli.

Federico Fashion Style picchiato sul treno

Sulle sue stories Instagram, Lauri ha raccontato di aver subito una terribile aggressione dovuta al suo orientamento sessuale. Il parrucchiere dei vip, infatti, si è mostrato prima con la felpo nella mano e poi con un primo piano col volto gonfio.

“È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo”, ha scritto l’uomo prima di entrare nel dettagli di quanto accaduto. “Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso“.

Come sta dopo l’aggressione

Dopo il racconto terribile del parrucchiere, sono stati in tantissimi a scrivergli in privato e farli sentire il proprio appoggio. Lauri ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: “Grazie per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare le persone ‘froci’! L’omosessualità non è una malattia”.

Nelle stories, l’uomo ha spiegato che gli è stato detto “froco di merd*” e che quindi l’aggressione subita è da ricondurre ad un episodio di omofobia.

L’episodio avvenuto al famoso volto tv è sicuramente da condannare ma, purtroppo, non è una novità. In Italia e nel mondo, infatti, sono sempre tantissime le aggressioni che avvengono per questa ragione assurda e bisognerebbe intervenire per educare al meglio la popolazione. La violenza non è mai giustificata.

