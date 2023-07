L’incidente, la denuncia e ora anche le accuse di calunnia. Possibili guai per il fratello di Maria Teresa Ruta, Stefano. Cosa è successo.

L’incidente, il coma e la denuncia. Ora, però, tutto si ribalta e il fratello di Maria Teresa Ruta passa dalla parte del “cattivo” e viene accusato di calunnia. Tutta colpa di quanto era accaduto nell’estate del 2020 con l’uomo, il signor Stefano, che era stato investito da un automobilista che ora ha deciso di passare al contrattacco.

Maria Teresa Ruta, il fratello accusato di calunnia

Come ben spiegato da Il Resto del Carlino, tutto parte dall’estate 2020 quando Stefano Ruta, fratello di Maria Teresa, rischiò la vita in un incidente stradale durante una gara ciclistica a Vecchiazzano che lo vide addirittura finire in coma farmacologico per alcuni giorni.

Dopo essersi ripreso, Ruta aveva denunciato l’anziano che lo aveva investito per lesioni stradali colpose. In realtà, una volta espletate le indagini da parte della polizia stradale, l’automobilista venne scagionato. Il motivo riguarda la ricostruzione dell’incidente. Ruta stava dietro l’auto di ’fine corsa’ e avrebbe quindi dovuto rispettare la segnaletica e di conseguenza dare la precedenza all’automobilista.

Del caso si era parlato anche durante il Grande Fratello Vip in quanto era stata la sorella di Stefano a ricevere anche un videomessaggio dell’uomo che le faceva sapere del suo miglioramento.

La novità è che adesso, a seguito della denuncia per calunnia presentata dall’uomo verso il signor Stefano è proprio quest’ultimo a rischiare un processo.

Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha disposto l’udienza preliminare per il prossimo 18 ottobre in tribunale a Rimini.

Tra i vari motivi che hanno portato l’87enne a denunciare Ruta anche il fatto che durante una puntata televisiva di Domenica Live di Barbara D’Urso, proprio il fratello della nota showgirl aveva continuato ad accusare l’anziano finendo per generare nell’uomo una “profonda umiliazione”.

