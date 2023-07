Per la prima volta Aurora Ramazzotti ha parlato in modo dettaglio della sua esperienza col parto. La confessione personale.

Ora è felicissima e sta vivendo la bellezza della nuova famiglia allargata con il suo Goffredo e il piccolo Cesare Augusto ma per Aurora Ramazzotti non è stato tutto rose e fiori. La showgirl ha raccontato per la prima volta alcuni dettagli inediti della sua esperienza col parto ammettendo di aver avuto alcune difficoltà.

Aurora Ramazzotti racconta i dettaglio del parto

Attraverso alcune domande e risposte con i fan sui social, Aurora ha raccontato per la prima volta dei dettagli relativi al parto: “Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto si che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro”.

Una premessa, quella fatta dalla Ramazzotti, per spiegare poi: “Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo”.

Una situazione che non è stata facile da digerire: “Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così. Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma col cesareo. Oltretutto Cesare è nato sereno ed è un bambino meraviglioso, tranquillo e simpatico. Dorme pure la notte”, ha concluso la figlia di Michelle Hunziker ed Eros.

Di seguito anche un post Instagram della giovane showgirl:

