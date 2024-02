Curioso gesto dei Santi Francesi in diretta tv. I cantanti hanno “tritato” Maria De Filippi nel corso dell’ospitata da Caterina Balivo.

Ospiti de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, i Santi Francesi sono stati protagonisti di un siparietto che ha coinvolto anche Maria De Filippi, conduttrice che per altro conoscono abbastanza bene dopo l’esperienza ad Amici quando ancora si chiamavano The Jab.

Il gesto dei Santi Francesi su Maria De Filippi

I Santi Francesi, come anticipato, sono stati ospiti della trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’. Dopo aver raccontato alcuni step della loro carriera e anche dei retroscena relativi all’esperienza appena finita a Sanremo 2024, il duo è stato protagonista del gioco del tritacarte.

I ragazzi hanno dovuto scegliere chi “tritare” appunto tra Amadeus e Maria De Filippi. Chi hanno scelto? Con grande dispiacere, proprio la Queen di Mediaset ha fatto una “brutta fine”.

“Ci dispiace molto, ma solo perché Amadeus è interista. Un bacione”, ha detto Alessandro, frontman del duo. “Nella speranza di incontrati, una volta… Una scena tristissima, mi dispiace davvero, scusa”, ha poi ribadito.

La scenetta andata in onda ha scatenato tantissimi commenti social. Alcuni di questi hanno anche ipotizzato qualche ruggine tra il gruppo e la presentatrice di Canale 5. La ragione, precisiamo ovviamente sempre ipotetica, fa riferimento ai trascorsi dei Santi ad Amici.

La band, infatti, aveva preso parte al talent con il nome di The Jab. All’epoca, i ragazzi erano in tre e non avevano avuto troppa fortuna durante il loro percorso nel programma.

Chissà se dietro questo giochino andato in scena in queste ore, possa esserci stata anche una sorta di “ripicca” in questo senso.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato il particolare momento andato in onda in diretta tv su Rai1:

