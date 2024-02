Si è mostrata in tutto il suo splendore Federica Nargi che ha deciso di stravolgere il proprio look in modo totale.

Cambio look per Federica Nargi. La splendida ex Velina di Striscia la Notizia ha deciso di stravolgere in modo netto la propria capigliatura. Per la compagna di Alessandro Matri, ecco l’annuncio con tanto di foto che hanno subito scatenato diverse reazioni.

Il nuovo look di Federica Nargi

Prima con un post su Instagram e poi con alcune stories, la bellissima Federica ha fatto vedere a tutti come ha trasformato il proprio aspetto.

Cambio look ad effetto per l’ex Velina di Striscia la Notizia che ci “ha dato un taglio” accorciando in modo netto i propri capelli optando per un caschetto che le sta davvero molto bene.

“In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare. Oggi è stato quel giorno. Ho tagliato i capelli, ma in realtà ho tagliato molto di più”, ha scritto la donna nella didascalia del contenuto condiviso con i fan dove ci sono appunto tutte le foto che la riguardano.

Per lei, come detto, un caschetto corto, senza frangia, portato rigorosamente con la riga in mezzo.

Nelle stories, la compagna di Matri ha poi aggiunto: “Ragazzi sì, oggi sono impazzita, ho preso coraggio e ho fatto questo cambio look totale. Io non ho mai portato i capelli così corti in vita mia. Per me il capello lungo era proprio sacro. Invece era da un po’ di tempo che volevo farlo, che volevo dare una rinfrescata, ringiovanire un po’ il look e devo dire che non me ne pento assolutamente”.

A giudicare dai commenti ricevuti, il cambio look è stato decisamente approvato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG