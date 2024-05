Nozze da sogno per uno dei protagonisti di Mare Fuori. Infatti, Carmine Recano si è sposato in queste ore. Sui social le immagini…

Mare Fuori, Carmine Recano si è sposato

Tanti auguri al “comandante” di Mare Fuori, Carmine Recano. Il famoso attore della vincente serie di successo andata in onda su Rai Play e sulla Rai in generale si è sposato. L’uomo è convolato a nozze con la sua dolce metà, Donatella Tipaldi sabato 25 maggio presso il Castello di Acerra, in provincia di Napoli. Sui social sono stati resi pubblico alcuni scatti degli sposi, condivisi dagli invitati.

La coppia è molto riservata e, va detto, non ci sono troppe notizie sul loro amore. Carmine, infatti, aldilà della serie vincente girata di cui è stato uno dei protagonisti, ha sempre preferito tenere privata la sua vita, così come la relazione con colei che in queste ore è diventata sua moglie. Ad ogni modo qualche scatto e video del grande giorno lo abbiamo trovato…

La location mozzafiato

Come è stato possibile osservare da chi si è occupato di organizzare la festa di nozze, Carmine e Donatella hanno scelto di convolare a nozze presso il Castello di Acerra, in provincia di Napoli, alla presenza di numerosi invitati. Bellissimi e romantici alcuni dettagli visibili nelle immagini: la donna, dopo aver percorso un lungo ‘tappeto bianco‘, ha raggiunto l’uomo e, successivamente al “sì”, ecco i festeggiamenti all’aperto in un giardino allestito nel miglior modo possibile. Da capire se qualche attore del cast di Mare Fuori abbia presenziato al matrimonio o meno. Staremo a vedere.

