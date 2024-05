Scatto in costume per Federica Pellegrini che ha fatto vedere a tutti il suo fisico post parto in ripresa. Grandi elogi da parte dei fan.

Divina, nello sport e non solo. Federica Pellegrini ha stupito tutti in queste ore per aver condiviso su Instagram una sua foto in costume a pochi mesi dal parto della sua prima figlia. Per l’ex campionessa del nuoto, uno scatto particolare dove il suo fisico sta piano piano tornando ad essere “normale” dopo la gravidanza. Per la donna grandi elogi da parte dei fan che l’hanno ringraziata per la “normalità” del suo gesto.

Federica Pellegrini, la foto della pancia post parto

Attraverso un post su Instagram, la Pellegrini ha mostrato il suo fisico attuale dopo la gravidanza. Per la Divina il chiaro obiettivo di rimettersi in forma ma anche la consapevolezza che, dopo il parto, e dopo i mesi di dolce attesa, per riottenere “la tartaruga” ci vorrà del tempo. La stessa ex campionessa del nuoto, con tanto di emoticon ha fatto capire le sue intenzioni a proposito del fisico e ha anche aggiunto un hashtag emblematico #pianopiano.

La foto condivisa dalla donna in costume ha generato moltissime reazioni. In particolare gli utenti l’hanno ringraziata per aver dato un po’ di “normalità” a questi momenti post parto. La bella Federica, infatti, non ha avuto problemi a far vedere la sua “pancia” ancora un po’ gonfia dopo la gravidanza e, per questo, è stata molto apprezzata. “Grazie per questa foto! Ho partorito una bimba meno di un mese prima di te e sono in continua lotta con il mio corpo, questo scatto è bellissimo e ricorda a tutte noi che è naturale questo cambiamento del corpo…”, le ha scritto una seguace.

Gli insegnamenti a Matilde

A proposito della nuova arrivata in famiglia, la Pellegrini, solamente pochi giorni fa, aveva parlato al Corriere della Sera degli insegnamenti che avrebbe voluto dare a sua figlia. La Divina ha spiegato: “Cosa voglio insegnarle? A essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare”. Siamo sicuri che lei e Matteo Giunta saranno super capaci di dare i più importanti valori alla piccola.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG