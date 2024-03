Pizzicato dai paparazzi, Marco Mengoni è stato avvisato in compagnia di un ragazzo, forse un amico, dopo una serata in discoteca.

Serata di relax e divertimento per Marco Mengoni che si sta godendo dei momenti di relax prima dell’inizio del tour estivo previsto per il prossimo anno. Il cantante è stato paparazzato con un misterioso ragazzo, un amico, per le vie di Milano dopo una serata in discoteca.

Marco Mengono, la “fuga” con un amico

Dopo aver vinto Sanremo 2023 e aver partecipato come co-conduttore alla kermesse del 2024, Mengoni si sta godendo un periodo di riposo in vista del tour che lo terrà impegnato con numerose prove prossimamente.

In questi giorni, il cantante è stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia di alcuni amici in discoteca. Non solo.

I fotografi sono riusciti a beccarlo con quello che pare essere Lorenzo Casizzone, yacht designer, con il quale Mengoni ha lasciato il locale a bordo di uno scooter. Non è dato sapere esattamente in quali rapporti siano i due ragazzi. L’unica certezza è che “la fuga” dalla discoteca sarebbe avvenuta quando erano passate le 2 di notte, fuori dal Plasy Club di Milano.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del cantante:

Le voci su Mahmood

Rumors su Mengoni c’erano stati anche durante Sanremo 2024. Una segnalazione arrivata sui social agli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, aveva spiegato: “Io e il mio collega abbiamo visto Mengoni uscire dalla camera di Mahmood. Forse è andato a congratularsi con lui o c’è del tenero”.

Anche in quell’occasione si era parlato di un ipotetico flirt con il giovane artista. Anche per quanto riguarda questo ultimo avvistamento fatto da paparazzi di Chi c’è chi ha pensato a qualcosa in tema “cuore”. Chissà quale sarà la verità. Nessuno può saperlo, fatta eccezione per i diretti interessati.

