Pesante lutto per Marco Maddaloni che aveva lasciato la Casa del Grande Fratello per “motivi personali”. Ecco il suo post social.

Aveva lasciato il Grande Fratello per “motivi personali”. Adesso si comprende anche la vera motivazione. Marco Maddaloni ha subito un terribile lutto e a comunicarlo è stato lui stesso tramite un lungo post su Instagram che ha subito raccolto moltissimi commenti d’affetto, per lui e per la sua famiglia.

Marco Maddaloni, dal GF al pesante lutto

La sua uscita anticipata dal GF all’improvviso aveva destato particolare polemiche e sorpresa. Si era pensato, infatti, che Maddaloni avesse lasciato a causa del contratto con il reality. Invece, dietro a delle generiche motivazioni “personali”, ecco la triste verità.

L’uomo ha subito un terribile lutto. Marco ha, infatti, annunciato con un post su Instagram di aver perso il suocero, padre della compagna Romina Giamminelli.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”. Sono state queste le primissime parole di Maddaloni sui social con tanto di foto di famiglia. “Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua”.

Il ragazzo ha poi proseguito: “Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

Un lutto pesante per Maddaloni e tutta la sua famiglia che hanno subito ricevuto grande affetto da parte dei fan social e dei vari seguaci anche del Grande Fratello.

Da capire, adesso, se l’uomo tornerà a partecipare al reality oppure no. Le prossime ore saranno importanti in tal senso.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex concorrente del GF con l’annuncio della pesante perdita subita:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG