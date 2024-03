La moglie di Lautaro Martinez, bomber dell’Inter, Agustina Gandolfo ha parlato della sua vita in Italia e non solo.

Essere la moglie di un calciatore famoso come Lautaro Martinez non porta solo vantaggi e, soprattutto, non significa che la vita sia più facile. Parola di Agustina Gandolfo, dolce metà del centravanti dell’Inter, che al settimanale Oggi ha parlato in modo molto intenso raccontando un po’ di sé.

Agustina Gandolfo, i soldi e la nostalgia di casa

Il primo passaggio su chi Agustina vuole essere chiara è quello del termin Wags: non chiamatela in questo modo. “La trovo un’etichetta assurda, oltre che offensiva: perché, allora, non coniare un nomignolo per le compagne degli avvocati o dei medici?”, ha detto a Oggi la bella argentina.

Il secondo punto su cui lady Lautaro Martinez vuole essere precisa è quello della “vita dorata”.

“La gente è convinta che la nostra vita sia facile. Ma i soldi non diminuiscono la nostalgia che ho di mia madre. Il denaro non compensa quel che mi ha tolto lasciare l’Argentina: sto lontano dalla famiglia e dai miei amici, i miei bimbi non si godono i nonni, i nonni non si godono i miei bimbi”, ha detto.

L’indipendenza economica

Parlando di soldi, poi, la Gandolfo ha aggiunto che dopo un periodo difficile in Italia ha trovato la sua strada: “Ho deciso che, per prima cosa, dovevo riguadagnare la mia indipendenza economica: mi sono impadronita della lingua. Mi sono iscritta a una scuola di italiano: ci andavo cinque ore al giorno, tutti i giorni. Poi mi è venuta l’idea di aprire un ristorante. Nel frattempo, per avere dei soldi miei, ho fatto l’influencer e posato per dei marchi italiani”.

Adesso, quindi, Agustina, oltre ad essere madre di due bellissimi bambini, è anche una brava imprenditrice.

