Il Ministero della Salute lancia il nuovo decalogo anti-caldo: dieci regole fondamentali da seguire per evitare rischi gravi

Con il caldo dell’estate, che si fa sempre più forte con il passare degli anni, non c’è da scherzare. Anche quella del 2025 si sta rivelando per l’Italia, tra le più roventi degli ultimi anni, costringendo il nostro Paese a fronteggiarla come un’emergenza.

L’anticiclone africano ha già fatto sentire il suo impatto su gran parte della Penisola, spingendo la colonnina di mercurio verso cifre impressionanti: 41 gradi registrati in alcune città del Sud e in Sardegna. Il caldo intenso, oltre a causare disagi, può mettere seriamente a rischio la salute dei più fragili, dagli anziani ai bambini, senza dimenticare chi soffre di patologie croniche.

Con questo scenario preoccupante, arriva puntuale anche quest’anno il decalogo del Ministero della Salute. Un elenco di dieci regole pratiche e immediate, pensate per aiutare i cittadini a proteggersi in modo concreto durante i giorni di afa più acuta. A lanciare il messaggio è un volto amatissimo della televisione italiana: Carlo Conti. Il conduttore con la sua consueta ironia ha sottolineato quanto anche lui “abituato al sole”, stia risentendo delle temperature estreme. Ma dietro la battuta c’è un invito serio a non sottovalutare i pericoli.

Regole da seguire alla lettere per evitare malori

Se è vero che molte di queste regole possono sembrare scontate, è altrettanto vero che seguirle alla lettera può fare la differenza. Evita innanzitutto di uscire tra le 11 e le 17, quando il sole picchia più forte. Soprattutto per i bambini piccoli e gli anziani, è fondamentale restare in casa o in luoghi freschi durante le ore centrali della giornata.

Non usare in maniera estrema l’aria condizionata, non impostare temperature glaciali. La differenza rispetto all’esterno non dovrebbe superare i 5°C. E ricorda di pulire spesso i filtri, per evitare l’accumulo di batteri. Un’altra cosa fondamentale è l’idratazione: bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno è essenziale. Evita bevande zuccherate, alcolici e troppi caffè, che favoriscono la disidratazione. Anche l’alimentazione fa la sua parte. Consuma frutta e verdura di stagione, limita fritti e piatti pesanti. Una dieta leggera aiuta il corpo a tollerare meglio le alte temperature e poi..non lasciare gli alimenti fuori dal frigo troppo a lungo: con il caldo, aumenta il rischio di contaminazioni e intossicazioni alimentari.

Scegli l’abbigliamento giusto: può sembrare banale ma indossare tessuti naturali come lino o cotone è importante e opta per i colori chiari. All’aperto, un cappello leggero può aiutare a schermare il capo dal sole diretto. In auto porta sempre acqua con te, area bene l’abitacolo e, regola d’oro: mai lasciare bambini o animali da soli nel veicolo, nemmeno per pochi minuti.

L’attività fisica all’aperto è sconsigliata nelle ore calde. Meglio al mattino presto o al tramonto, quando le temperature sono più tollerabili. Occhio agli anziani soli o alle persone malate. Una telefonata o un piccolo aiuto concreto può davvero fare la differenza.Anche cani e gatti soffrono il caldo. Lasciagli sempre acqua fresca a disposizione e porta a spasso il cane solo all’ombra e fuori dalle ore calde. L’asfalto può diventare rovente come la lava di un vulcano.