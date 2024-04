Marcella Bella ospite a Belve si è scagliata contro Anna Tatangelo che ha presentato a Sanremo una canzone simile alla sua. Qual è la verità?

Nell’ultima puntata di Belve, tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è stata la famosa cantante Marcella Bella. La cantante ha approfittato dell’intervista per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lanciando delle frecciatine molto esplicite a diversi personaggi del mondo della televisione.

Da Anna Tatangelo ad Amadeus fino a Lory Del Santo, Marcella Bella ha voluto rivelare alcuni dettagli inaspettati della sua vita. Ecco che cosa ha dichiarato.

Marcella Bella attacca Anna Tatangelo e il Festival di Sanremo

Sono anni che la cantante non partecipa alla kermesse canora più importante d’Italia, il Festival di Sanremo. Tuttavia, è stata ugualmente protagonista di alcune disavventure.

La cantante, infatti, ha accusato di essere stata copiata da una sua collega. Nello specifico, Marcella ha accusato Anna Tatangelo di aver copiato un suo brano nella realizzazione della canzone Bastardo che la cantante ha presentato al festival.

“Due anni prima avevo cantato Uomo bastardo e due anni dopo ha cantato una canzone simile pensando di essere la sola. Certo che se ne era accorta, figuriamoci. La mia era più bella perché originale, non l’aveva mai cantato nessuno” ha rivelato.

Sulla sua mancata partecipazione alla kermesse ha rivelato: “A Sanremo non mi prendono nonostante le belle canzoni. Per 5 anni non sono stata nella rosa dei cantanti scelti, forse Ama non mi ama. Baglioni è stato prima ma in questi 5 anni ho mandato canzoni su canzoni tutti gli anni“.

Marcella Bella racconta la lite con Lory Del Santo

Tra gli aneddoti più interessanti raccontati a Belve c’è quello dello scontro con Lory Del Santo. “Arrivò, si inginocchio è parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e, a mia domanda, mi disse che non l’aveva mai vista. Lei se ne andò ma dopo mezz’ora tornò lì a parlargli di nuovo all’orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva“.

Ma come andò a finire lo scontro? “Le diedi dei colpi sulla schiena e le chiesi se conosceva mio marito. Mi disse che non lo conosceva e a quel punto la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro“.

