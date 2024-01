Primo tatuaggio per Mara Venier che a 73 anni ha scelto di farsi convincere da suo nipote. Ecco cosa si è fatta disegnare e dove.

Non è mai troppo tardi per un tatuaggio. Vedere per credere quanto accaduto alla bravissima e amatissima conduttrice di ‘Domenica In‘, Mara Venier. La Zia della tv ha sorpreso i suoi fan con un gesto inaspettato: si è fatta il suo primo tatuaggio a 73 anni. Il gesto è legato ad una insistenza particolare dei suoi nipoti ed in particolare del suo Giulio, figlio della primogenita Elisabetta Ferracini.

Mara Venier, primo tatuaggio a 73 anni: il video

La Venier ha documentato il momento in cui le è stato fatto il tatuaggio sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un video in cui si vede appunto l’esperto tatuatore che le fascia il braccio dopo averle inciso il disegno. “Sono una nonna pazza”, ha ironizzato la donna. Poi ancora: “Mi ha convinta mio nipote. Ci facciamo tutti e due lo stesso tatuaggio. Una nonna rock”.

La Zia della tv ha deciso poi di spiegare il motivo dietro questa sua pazza decisione che l’ha vista farsi disegnare una piccola stellina. Il suo primo tatuaggio a 73 anni è un modo per celebrare il legame speciale che ha con il suo nipote Giulio, che a dicembre ha compiuto 20 anni. Il giovane, che non è interessato al mondo dello spettacolo, è molto attivo sui social, dove conta oltre 11 mila follower.

La conduttrice ha sempre dimostrato di essere una nonna affettuosa e orgogliosa dei suoi nipoti e, molto spesso, racconta aneddoti ai suoi seguaci, sia su Instagram che in tv nel corso della sue dirette a ‘Domenica In’.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con il filmato:

