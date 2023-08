Incontro tra Mara Venier e Jovanotti in Repubblica Dominicana. La foto condivisa ha fatto il pieno di like anche per un commento di… Biagio Antonacci.

Scatto social diventato virale con protagonisti Mara Venier e Jovanotti. I due volti noti dello spettacolo si sono incontrati in Repubblica Dominicana dove la conduttrice è in vacanza e dove il cantante è “bloccato” a seguito di un incidente in bici che lo ha costretto alla sedia a rotelle momentamente. La foto tra i due ha ricevuto tantissimi commenti tra cui anche uno davvero super di… Biagio Antonacci.

Mara Venier, la foto social con Jovanotti

Attraverso un simpaticissimo scatto social sul proprio profilo Instagram, la Venier ha voluto far vedere a tutti i suoi seguaci di aver fatto visita allo sfortunato Jovanotti, vittima, nei giorni scorsi, di un incidente in bici proprio in Repubblica Dominicana dove era in vacanza e dove la Zia della tv ha casa.

La conduttrice ha condiviso una tenera immagine accompagnata da una didascalia: “Dajeeeee grande Lorenzo”. Una gesto molto apprezzato sicuramente dal cantante e dai vari fan e che è subito diventato virale anche, come detto in precedenza, per via di un commento che è arrivato al post. Infatti, Biagio Antonacci, altro famosissimo artista, ha sottolineato il pensiero della conduttrice scrivendo: “La Zia non ci lascia mai soli”, con tanto di emoticon di un cuore. Per lui centinaia di like che vanno a sommarsi a quelli per il contenuto della Venier.

Insomma, un bel siparietto social che merita una sottolineatura per il grande feeling tra i personaggi. Da aggiungere anche che Jovanotti non sa quanto tempo dovrà rimanere lontano dall’Italia in quanto, come lui stesso ha detto non può prendere l’aereo e volare per via del rischio di trombosi.

Di seguito anche il post Instagram in questione che ha letteralmente fatto impazzire i seguaci della Zia ma anche i fan dei due cantanti:

