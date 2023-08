Parole velenose ai danni di Tina Cipollari da parte di un noto volto di Uomini e Donne. Le accuse e “l’augurio” per il futuro.

Sempre molto diretta e sopra le righe. Anche per questo Tina Cipollari, spesso, genera forte contrasto di pensieri tra i telespettatori di Uomini e Donne e persino tra i vari partecipanti tra trono classico e Over. In queste ore, verso l’opinionista è arrivato un pesante attacco con tanto di auspicio sulla… sua cacciata dal programma.

Tina Cipollari, l’attacco della dama

Si è parlato molto in questa ultima edizione di Uomini e Donne delle “sparate” di Tina e anche di quelle di Gianni. Di modi, alle volte, non consoni o esagerati. E in tale ottica sono da leggere alcune dichiarazioni che arrivano da Pinuccia Della Giovanna, dama del trono over, spesso in disaccordo con la nota opinionista.

Parlando a Tag24, la signora che si è allontanata dal programma ha spiegato cosa sia accaduto tra lei e la Cipollari: “La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. Era intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire’”.

Tra le varie dichiarazioni della signora, anche un passaggio che fa riferimento ai possibili rumors secondo cui l’opinionista potrebbe non essere confermata nella trasmissione: “Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età!”.

Di seguito anche un simpatico vecchio post Instagram dell’opinionista di Uomini e Donne:

