Gerard Piqué si è trovato a vivere un fuoriprogramma decisamente fastidioso durante la festa per la fine della Kings League.

Gerard Piqué è salito sul palco della discoteca Fitz di Madrid per festeggiare la finale di Kings League e, a quanto pare, il pubblico gli si è rivoltato contro iniziando a urlare il nome della sua celebre ex, Shakira. Mentre i presenti urlavano in coro il nome della cantante, Piqué ha perso la pazienza e ha urlato:

“Cosa c’è che non va? Io sono il campione del mondo e voi non siete nessuno”. A peggiorare la vicenda sarebbe poi giunta una particolare richiesta fatta da Iker Casillas, anche lui presente all’evento.

Gerard Piqué e i cori su Shakira: la reazione

Mentre Piqué cercava di tenere a bada il pubblico della Fitz d Madrid che ha deciso di urlargli contro il nome della sua ex, sembra (stando a quanto riporta Today) che Iker Casillas abbia peggiorato la situazione chiedendo al dj della discoteca di mettere Waka Waka, ossia la canzone di Shakira che ha fatto da colonna sonora ai mondiali in Sudafrica del 2010.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma in tanti, sui social, continuano a essere schierati dalla parte di Shakira a seguito del tradimento subito dalla cantante da parte di Piqué con la sua ex segretaria, Clara Chia.

