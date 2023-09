Apprezzata dal suo pubblico, amatissima ovviamente anche in famiglia. Mara Venier ha pensato a tutti i suoi cari…

Solare, genuina e molto diretta. Ecco perché Mara Venier è tra le conduttrici più amate e seguite della tv. Un amore che, sicuramente, la donna riesce a dare e avere anche in famiglia, soprattutto alla luce di alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate in una bella intervista a Gente.

Mara Venier, l’autonomia e la casa per figli e nipoti

Parlando della sua vita e di come sia cresciuta, la Zia della tv ha spiegato: “Io sono autonoma dall’età di 8 anni. Ero una bambina, alle elementari. Al pomeriggio andavo dalla parrucchiera a infilare i beccucci. Mi davano la mancetta e mi compravo piccole cose per la scuola, le matite che magari i miei genitori non potevano regalarmi”.

Una forza e un carattere che l’ha portata ad essere quella che è oggi e che le ha permesso di occuparsi in modo speciale dei suoi affetti: “Per anni, anche quando ho iniziato a lavorare, guardavo il centesimo. Se cresci imparando a stare attenta persino a comprarti un paio di scarpe, questa attitudine ti resta dentro. Io non dimentico da dove vengo”.

Ed è in questa ottica che la conduttrice ha raccontato di aver pensato a tutta la sua famiglia, anche ai più piccoli: “Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti“. “Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”, ha tenuto a precisare la Venier.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice che fa riferimento all’intervista:

