Momento di grande gioia per un famosissimo ex volto di Amici di Maria De Filippi. In queste ore sono andate in scena le sue nozze.

Ore di grande festa in quel di Livorno dove la storica ex cantante di Amici, Karima Ammar si è sposata con il suo Riccardo Ruggeri. Sui social le foto e i video delle nozze, dalla cerimonia al party successivo dove la ragazza è stata protagonista insieme a sua figlia di un bellissimo momento canoro.

Amici, l’ex Karima si è sposata

Un bellissimo momento e una grande gioia per lei, suo marito ma anche tutti i suoi fan. L’ex volto di Amici Karima ha sposato Riccardo Ruggeri mercoledì 13 settembre. Sebbene i due stiano vivendo a Torino, viste le origini di Livorno, hanno scelto di dirsi il fatidico “sì”, proprio nel comune livornese.

I due, fidanzati da oltre dieci anni, hanno potuto finalmente unirsi in nozze anche davanti alla piccola Frida, figlia della cantante, che è stata protagonista dopo la cerimonia.

Infatti, dai diversi contenuti condivisi sui social dai diretti interessati, è stato possibile vedere come Karima e la sua bambina abbiano dato spettacolo nel party post matrimonio. Le due hanno cantato insieme infiammando i loro invitati.

Per la donna si tratta di un altro passo molto importante della sua vita. Dopo l’esperienza ad Amici nel 2007, nella quale ha conquistato il pubblico e il premio della critica, la cantante ha proseguito la sua carriera pubblicando un disco e anche un libro, “Il viaggio di Frida e Dario”.

Di seguito anche un post Instagram della pagina quilivorno con alcune foto delle nozze:

