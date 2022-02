Mara Venier lontana da Nicola Carraro nel giorno del compleanno: “Maledetto Covid”

Mentre suo marito Nicola Carraro si trova a Santo Domingo, Mara Venier non sarebbe riuscita a raggiungerlo a causa delle norme anti-Covid (che le hanno reso difficile organizzare il viaggio). Per questo sui social ha voluto rimediare scrivendo una tenera dedica per il suo amato marito.

Mara Venier: la dedica a Nicola Carraro

Nicola Carraro ha raggiunto l’importante traguardo degli 80 anni ma, sfortunatamente, sua moglie Mara Venier non sarà al suo fianco per festeggiare l’importante occasione. A confessarlo è stata la stessa conduttrice che, sui social, ha scritto una tenera dedica al marito e si è lamentata per le difficoltà legate all’emergenza sanitaria (che non le avrebbe consentito di organizzare con facilità il viaggio).

“Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno…ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno, ma tutto è complicato con questo Covid maledetto. Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa!!! Auguri amore mio, sei l’ottantenne più figo del mondo. Ti amo. Buon compleanno”, ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo post, che ha fatto il pieno di like (e di auguri) da parte dei fan. Mara Venier e Nicola Carraro sono più felici e uniti che mai e nel 2020 la conduttrice aveva svelato di aver dormito in una stanza separata da quella del marito per paura di un eventuale contagio.