Verso le nozze con Stefano Oradei: Manila Nazzaro si è raccontata tra i dettagli del matrimonio e il curioso addio al nubilato.

Si avvicina la data del matrimonio di Manila Nazzaro pronta a sposare Stefano Oradei. A Chi, la bella ex Miss Italia si è raccontata a 360° soffermandosi in modo particolare sull’addio al nubilato da poco vissuto con le amiche e andato in scena Monte Carlo, ma anche su alcuni dettagli delle nozze, previste per il 13 maggio.

Manila Nazzaro, l’addio al nubilato a Monte Carlo

Intervistata da Chi, la Nazzaro ha espresso la sua grande gioia per le nozze che si avvicinano con Oradei ma ha anche sottolineato quanto sia stata contenta della sorpresa che le hanno riservato le amiche per l’addio al nubilato. L’ex Miss Italia ha raccontato di essere stata trasportata a Monte Carlo: “È stato fantastico: non sapevo dove mi avrebbero portato Manuela, la mia migliore amica, e Milena (Miconi, ndr) con altre amiche carissime”, ha esordito.

“Hanno deciso di organizzarlo a Montecarlo, una realtà molto lontana dalla nostra. Lì per due giorni ci siamo sentite delle principesse. Ma in maniera, direi, comica, perché dai, non credo ci sia posto al mondo come il Principato di Monaco dove tu possa sentirti più povera“, ha aggiunto con grande ironia e simpatia.

I dettagli del matrimonio con Stefano Oradei

Sulle nozze ormai vicinissime, poi, la bella Manila ha spiegato: “Saranno presenti anche nomi importanti della tv, ma sono davvero tutti amici e amiche. E saremo per ora, e sottolineo per ora, in 150. Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita”, le parole sugli invitati.

La donna ha poi spiegato come all’inizio si fosse fatta problemi ad iniziare una nuova relazione dopo quella passata ma anche come i suoi stessi figli l’abbiano supportata e spinta ad essere felice. Cosa che, appunto, adesso sta avvenendo. Tra le altre sottolineature anche l’ipotesi di una nuova maternità che la donna vorrebbe…

Di seguito anche un post Instagram della coppia che non vede l’ora di dirsi il fatidico “si”:

