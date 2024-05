Dopo le nozze in Campidoglio, altro “sì” per Manila Nazzaro e Stefano Oradei che hanno festeggiato in una location da sogno e dal costo super.

Altra giornata importante per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Dopo la cerimonia in Campidoglio, è arrivato il momento della grande festa per i due freschi novelli sposi davanti ai 150 invitati a Villa Miani, location esclusiva della Capitale dal costo super e con dettagli nell’organizzazione decisamente lussuosi e super alla moda.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi: i dettagli della festa

Tappeti rossi, fiori ma anche una pedana ricoperta di petali e un arco con vista Roma. Sono questi i dettagli perfetti a cui hanno pensato gli organizzatori del matrimonio della bella Manila e di Stefano per rendere la giornata perfetta. Il tutto avverrà nella location da urlo di Villa Maini che, come i ben informati sapranno, è una dimora decisamente lussuosa e “in” e per questo occorre spendere cifre elevate per affittarla.

In questo senso, l’ex Miss e suo marito non hanno badato a spese e, stando a quanto si apprende da diversi media, la cifra minima che i due hanno messo a disposizione per l’occasione sarebbe di circa 10mila euro. Per la Nazzaro e Oradei, quindi, una cerimonia super lusso resa ancora più magica dalla presenza in smoking dei figli della donna.

Di seguito anche un post Instagram della coppia con alcune immagini della cerimonia

La gioia delle nozze

La Nazzaro, solamente poche settimane fa, aveva raccontato sul giorno del matrimonio: “Il mio papà mi ha detto: ‘La prima volta era ovvio che ti accompagnassi io, ma adesso voi siete in tre quindi è giusto che ti accompagnino i tuoi figli perché è un momento importante della vostra nuova vita’. Sarà tutto molto commovente”.

Noti, poi, anche i testimoni e le damigelle. In questo senso le donne ad affiancare la sposa sono Angela Melillo, Milena Miconi, Matilde Brandi (non presente per via della partecipazione a L’isola dei Famosi) e Veronica Maya. I testimoni, invece, per Stefano sono stati Raimondo Todaro e la sorella Eleonora, mentre per la Nazzaro, suo fratello Gianni e l’amica Manuela.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG