Lorenzo Amoruso è tornato a palare dei motivi che avrebbero condotto lui e Manila Nazzaro a dirsi l’addio.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno vissuto un’importante storia d’amore che, però, si è conclusa in un nulla di fatto. Per la prima volta dopo la fine della loro storia è stato lo stesso ex calciatore a svelare alcuni retroscena sulla questione e a svelare che, dopo avergli detto addio, l’ex Miss si sarebbe legata ad un altro.

“La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona”, ha dichiarato in una diretta social in cui è apparso ancora visibilmente scosso a causa della questione.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro: l’accusa di Lorenzo Amoruso

A quanto pare la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si è conclusa nel migliore dei modi e a confermarlo è stato lo stesso ex calciatore che, visibilmente scosso e addolorato, ha rivelato che l’ex Miss avrebbe avuto una nuova frequentazione subito dopo averlo lasciato. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? I fan dei social sono curiosi di saperne di più ma al momento l’ex Miss ha preferito non proferire parola sulla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG