Emma Marrone ha finito per scivolare due volte durante la sua esibizione a Le Iene. Ad aiutarla ci ha pensato la conduttrice Belen.

Emma Marrone si è resa protagonista di un paio di scivoloni a Le Iene, dove per ben due volte la showgirl Belen Rodriguez l’ha aiutata a rialzarsi. La stessa sorte era toccata nella scorsa puntata dello show proprio a Belen, che infatti ha detto a Emma ridendo:

“Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”. La cantante ha risposto ironica: “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”.

Emma Marrone caduta a Le Iene: la reazione

Emma Marrone e Belen Rodriguez sono entrambe scoppiate a ridere dopo i loro involontari scivoloni a Le Iene e più tardi la cantante, su Twitter, è tornata a ironizzare su quanto accaduto durante la sua esibizione a Le Iene scrivendo: “L’importante è cadere con classe… per poi rialzarsi”.

Le due, che un tempo hanno condiviso l’amore per Stefano De Martino (che lasciò Emma proprio a causa del suo colpo di fulmine per la bella argentina) si sono concesse uno scatto insieme sui social e hanno fatto il pieno di like tra i fan.

