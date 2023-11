Svelato il video della famosa lite a Ballando con Le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Ecco come sono andate le cose.

Sono stati protagonisti per diverse settimane. Il loro nome è stato associato ad una presunta rissa andata in scena nel dietro le quinte. Ora, ecco spuntare un video che mostra come siano davvero andate le cose tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica a ‘Ballando con le Stelle‘.

Mammucari-Caprarica, il video della lite

“Devi imparare a non esagerare. Se tu fai il cafone, io poi te lo dico pubblicamente. Non ti ho dato del cane, altrimenti direi che sei un comico di terzo ordine”. Inizia in questo modo il video che svela cosa sia accaduto davvero tra Mammucari e Caprarica a ‘Ballando con le Stelle’. Una lite, sì, ma nessun colpo o rissa sfiorata. Solo parole, anche forti, e un faccia a faccia tra due uomini.

Il primo a parlare è stato il giornalista che ha risposto alle provocazioni del comico. Dal canto suo, Teo ha poi detto: “Dici ca**ate. Sei te un comico di terzo ordine. Non fare l’intellettuale che aggredisce. Vergognati”.

Caprarica ha poi aggiunti: “Non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito. Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz’ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene vai! Sei un cafone di quart’ultimo ordine”.

“Fai ridere, sei tu un cafone. Vattene a casa. Io non sto parlando di te come uomo. Io non parlo della tua professione del ca**o. La bastonata gliela dai a tuo marito o tuo fratello”.

Questo il tenore delle parole tra i due mentre gli altri concorrenti osservavano cercando di placare gli animi.

Di seguito anche il post su X con le immagini di quanto accaduto tra i due concorrenti di Ballando:

