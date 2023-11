Il pesante lutto per Marco Merati Foscarini dopo la morte di sua moglie Anna Kanakis scomparsa in queste ore a soli 61 anni.

La morte di Anna Kanakis ha sconvolto il mondo dello spettacolo ma anche quello della politica e della tv. L’attrice ed ex Miss Italia aveva solo 61 anni e, a quanto pare, ha dovuto fare i conti con una terribile malattia che nel giro di pochi mesi se l’è portata via. A ricordarla, dopo l’annuncio del pesante lutto, la famiglia. In particolare suo marito Marco Merati Foscarini.

Anna Kanakis, il dolore del marito dopo la morte

“Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita”, le parole di Marco Merati Foscarini per la Kanakis riportato in un necrologio. “Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto”.

Il marito Marco e la madre della Kanakis, Cettina, hanno diffuso poi anche un messaggio relativo alla morte della donna e ai suoi funerali dove “affranti dall’enorme dolore annunciano la scomparsa della adorata indimenticabile moglie e figlia Anna Maria Kanakis Merati Foscarini che ha affrontato con coraggio estremo questa lunga sofferenza. Sarai sempre vicino a noi, nei nostri cuori colpiti dall’indicibile dolore”.

La famiglia della donna ha anche voluto ringraziare il professor Maurizio Martelli e il professor Claudio Cartoni, ematologi romani che “l’hanno assistita con tanto amore e grande umanità. Un grazie particolare alle infermiere Vasilica, Irina e Luciana che l’hanno amata e protetta in questo periodo”.

Da quanto si apprende, i funerali della donna avranno lugo nella giornata di giovedì 23 novembre, alle ore 15, nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.

