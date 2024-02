Una particolare segnalazione è arrivata a proposito di Mahmood e Marco Mengoni, protagonisti a Sanremo 2024.

Uno protagonista come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024, l’altro come big in gara nella kermesse. Stiamo parlando di Marco Mengoni e Mahmood che si sono presi la scena non solo per questioni legate allo show ma anche per un apparente “feeling” speciale. Sul loro conto sembra essere arrivata una segnalazione “scottante”…

Mahmood e Mengoni, la segnalazione a Sanremo

Le indiscrezioni sul conto dei due cantanti erano partite dalla prima serata di Sanremo quando Mengoni si era trovato fianco a fianco con Mahmood. Alcuni utenti del web avevano visto negli atteggiamenti dei due un certo “feeling”.

Tale situazione sarebbe stata confermata anche dopo quando, sui social, alcune segnalazioni sarebbero arrivate agli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Una in particolare ha fatto notare cosa sarebbe accaduto in albergo tra i due: “Quella sera, io lavoro nell’albergo dove alcuni cantanti alloggiano, tanto siamo più di 100 come personale”, ha esordito l’utente che ha mandato la segnalazione.

“Io e il mio collega abbiamo visto Mengoni uscire dalla camera di Mahmood. Forse è andato a congratularsi con lui o c’è del tenero”. Una domanda che, a questo punto, si sono fatti un po’ tutti. Staremo a vedere se i due diretti interessati vorranno dire qualcosa…

Di seguito anche un post su X di un utente che alla prima serata aveva notato, a detta sua, un certo feeling tra i due artisti e da cu si è poi scatenato l’intero gossip relativo ai cantanti:

