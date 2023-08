Solamente pochi giorni fa aveva festeggiato gli 80 anni. Pesante lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana: il triste annuncio.

L’imprenditoria italiana piange un pesante lutto. In queste ore è giunta la notizia della morte di Roberto Colaninno all’età di 80 anni appena compiuti. L’uomo, che vanta un importante passato in Olivetti, Telecom e Piaggio, lascia moglie e due figli.

Lutto nell’imprenditoria italiana: morto Roberto Colaninno

In questi minuti è giunta la notizia del pesante lutto che colpisce tutto il mondo dell’imprenditoria italian: è morto Roberto Colaninno che aveva compiuto proprio in questi giorni, il 16 agosto per la precisione, 80 anni.

La notizia della morte dell’imprenditore è stata ufficializzata da Omniaholding, la holding di controllo della famiglia. L’uomo lascia la moglie e due figli, Matteo (imprenditore e politico) e Michele (amministratore delegato della Immsi, la finanziaria di famiglia).

L’uomo era stato al fianco di De Benedetti quando venne lanciata l’Olivetti nel mondo dell’informatica. Ma non solo. Colaninno scalò la Telecom negli anni 2000 e successivamente era stato protagonista del rilancio della Piaggio che acquisì nel 2002.

Colaninno è stato uno degli imprenditori protagonisti dell’industria italiana. Nella sua vita aveva conseguito il diploma di ragioniere per poi diventare un personaggio di spicco del Bel Paese.

Tra le ultime azioni imprenditoriali dell’uomo c’è quella del 2008 quando viene costituita, in seguito a una iniziativa di Silvio Berlusconi, la Compagnia Aerea Italiana. Si tratta di una società-veicolo con l’obiettivo di acquisire l’Alitalia, di cui Colaninno è stato presidente.

Da quanto si apprende i funerali si svolgeranno a Mantova in forma privata.

Di seguito anche un post Instagram che ricorda l’importante imprenditore:

